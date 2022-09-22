Кто защитит мову, кроме нас? Военный объяснил, почему нужно отказаться от русского

Военный ВСУ считает, что переход на украинский это необходимость

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину украинский языковой вопрос встал еще острее, чем когда-либо. Люди имеют разное отношение к насущности и важности обсуждать подобные проблемы сейчас, особенно на фоне частых столкновений, которые устраивают россияне из-за этого.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения 68-й отдельной егерской бригады Павел Вышебаба в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, что он считает правильным в языковом вопросе сейчас во время полномасштабной войны.

"Мне кажется, мы должны концентрироваться на том, чем мы занимаемся сейчас. А сейчас мы спасаем нашу страну. Весь народ пытается объединиться ради этого. И для того чтобы это сделать, мы должны быть едины, у нас должен быть один контекст" и одно поле", — подчеркнул он.

Вышебаба также отметил, что именно язык прекрасно помогает быть в одном контексте, а когда люди говорят на разных, то "находятся в разных мирах", в частности из-за того, что имеют разные информационные поля.

Кроме того, военный подчеркивает, что русский язык — это все-таки язык наших врагов и от этого трудно абстрагироваться.

"Русский — это язык людей, которые стоят здесь за посадкой и убивают наших ребят, или на нем говорят те, кого мы берем в плен. Для меня это язык врага. И от этого эмоционального аспекта я не могу отмежеваться", — добавил он.

Он рассказал, что хотя всегда было очень много русскоязычных даже среди военных, но сейчас все больше из них переходят на украинский, ведь они борются не за кусок земли, а за культуру, язык, традиции и государственность, поэтому все эти аспекты нужно развивать.

Боец ВСУ также рассказал, почему военнообязанным следует готовиться к мобилизации на фронт и как это связано с отпусками воинов.