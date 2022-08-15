Мужчины вели себя агрессивно, ругались и распускали руки

В Швейцарии двое неадекватных мужчин напали на украинских студентов прямо посреди улицы из-за того, что они якобы притесняют русский язык. Один из агрессоров был уроженцем россии, другой представился белорусом.

Как рассказала одна из потерпевших, неприятный инцидент произошел с ней и ее товарищами в Цюрихе 13 августа. Об этом Яна Сончковская написала на своей странице в соцсети.

"Компания московитов, годами живущих в Цюрихе, набросилась на беженцев из Украины с обвинениями в притеснении русского языка. Русскоязычный мужчина, назвавшийся белорусом, сначала прижал к стене 20-летнюю украинскую студентку. Позже набросился с кулаками на студента он из Украины. Фрагмент нападения россиян удалось записать", — написала она.

По ее словам, один из мужчин прямо заявил, что недоволен тем, что украинцы презирают русский язык. А когда заметил, что одна из девушек начала снимать конфликт на видео, пытался выбить из ее рук телефон.

На кадрах слышна нецензурная брань и крики мужчины о том, чтобы девушка вернулась в Украину и умерла там.

"Я поставлю тебя на место, проклятая украинская п**да. Ты приехала сюда щемить мой язык! Ты, с*ка, унижаешь русских, я здесь с 95-го, а ты 20-летняя не имеешь права меня унижать. Я здесь живу, вы меня притесняете", — угрожал он, прижав девушку к стенке.

Кроме того, нападавшие не пренебрегали распускать руки. Они дважды ударили одного из ребят, вставшего на защиту девочек.

Студенты уже обратились с заявлением в полицию. Теперь в конфликте будут разбираться представители правоохранительных органов.

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