"Холостяк-2022": кто продолжает бороться за сердце Топольского (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
На проекте остаются 13 холостячек
В пятницу, 4 ноября, прошел второй выпуск романтичного реалити-шоу "Холостяк-2022". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения (родом со Львова), 33-летний Алекс Топольский.
По решению мужчины, на проекте за его сердце продолжают бороться тринадцать девушек, а вот шести участницам пришлось покинуть сезон. Во время личных разговоров Алекс понял, что между ним и девушками нет ничего общего, что касается любви и других жизненных моментов.
Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона
- Марина (косметолог, 25 лет)
- Юлия (вышивальщица, 22 года)
- Екатерина (фотомодель, 24 года)
- Роксолана (визажист, 28 лет)
- Александра (безработная, 25 лет)
- Людмила (игрок сборной Украины по волейболу, 24 года)
- Александра (директор IТ-компании, 29 лет)
- Ольга (организатор детских праздников, 24 года)
- Елизавета (крупье, 27 лет)
- Виктория (актриса, 37 лет)
- Амина (медсестра, 20 лет)
- Алина (финансовый аналитик, 23 года)
- Юля (директор банкетной службы, 27 лет)
Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".