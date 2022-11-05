"Холостяк-2022": кто продолжает бороться за сердце Топольского (фото)

На проекте остаются 13 холостячек

В пятницу, 4 ноября, прошел второй выпуск романтичного реалити-шоу "Холостяк-2022". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения (родом со Львова), 33-летний Алекс Топольский.

По решению мужчины, на проекте за его сердце продолжают бороться тринадцать девушек, а вот шести участницам пришлось покинуть сезон. Во время личных разговоров Алекс понял, что между ним и девушками нет ничего общего, что касается любви и других жизненных моментов.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

Марина (косметолог, 25 лет) Юлия (вышивальщица, 22 года) Екатерина (фотомодель, 24 года) Роксолана (визажист, 28 лет) Александра (безработная, 25 лет) Людмила (игрок сборной Украины по волейболу, 24 года) Александра (директор IТ-компании, 29 лет) Ольга (организатор детских праздников, 24 года) Елизавета (крупье, 27 лет) Виктория (актриса, 37 лет) Амина (медсестра, 20 лет) Алина (финансовый аналитик, 23 года) Юля (директор банкетной службы, 27 лет)

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".