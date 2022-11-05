"Не контракт, а рабство": учасниця "Холостяка 12" влаштувала скандал у мережі після вигону з шоу і накинулася на Решетника

Учасниця зазначила, що їй довелося проходити терапію із психологом після проєкту.

Другий випуск найромантичнішого шоу в Україні "Холостяк 12", що відбувся у п’ятницю 4 листопада, несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з 6-ма дівчатами, і одну з них, мабуть, дуже сильно зачепило те, що її "вигнали" так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту, і просто вилила багато бруду на організаторів шоу, самого Холостяка та ведучого Григорія Решетника.

"Оду" проєкту "Холостяк Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм у сторіс, а також опублікувала кілька постів. У них вона розповіла, що організатори практично знущаються з дівчат, не даючи їм навіть трохи поспати, щоб відпочити від зйомок. Щобільше, відповідно контракту, дівчата повинні були говорити погано один про одного і з’ясовувати стосунки на камеру.

Також Кузміцька зазначила, що ставлення Холостяка та провідного шоу Григорія Решетника хотіло бути кращим. На додаток, вона заявила, що Топольський дозволяв собі говорити дівчатам такі речі, які буквально їх травмували. А той психолог, який є на проєкті, лише втирався в довіру, а потім зливав всю інформацію сценаристам.

"Усі учасниці пописали суворий контракт, за яким ми не мали права ні на що про 9.07.2022. Штрафи в 50-100 тис. гривень і немає можливості не йти на співпрацю з каналом... Прописано було все, аж до дрібниць. Мій адвокат повідомив, що це не контракт, що захищає права обох сторін. Це рабство" — написала дівчина, додавши, що з текстом договору ознайомитися їм до ладу не дають, і підписується все "на колінах" перед самою зйомкою.

І на цьому Анастасія не зупинилась. Дівчина зазначила, що ще з Нового року планувала переїзд до Європи, і в лютому, саме коли мала відбуватися зйомка пост-шоу, вона була в Іспанії. Проте за контрактом, Кузміцька мала бути присутньою. Її дуже обурило, що вона повинна купувати собі квитки власним коштом заради цієї зйомки.

А в одному зі своїх постів вона зазначила, що прийшла на проєкт зовсім не в пошуках кохання, а "щоб мої діти пишалися мною і могли побачити маму в "романтичному" шоу так ще й по телевізору і аж на всю країну".

Варто зазначити, що попрощатися з героїнею Топольський вирішив після індивідуального побачення, на яке запросив сина Анастасії, адже через зйомки вона пропускала його день народження. Холостяка неприємно здивував той факт, що мама практично нічого не знає про сина, і його спілкування з хлопчиком складалося набагато краще, ніж сама Анастасія. Потім Топольський і вирішив попрощатися з дівчиною. Про це побачення Кузміцька також згадала у своїх сторісах, зазначивши, що Алекс довів її сина до сліз і не давав бути ближче до неї на зйомках.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті в мережі розпочався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".