"Не контракт, а рабство": участница "Холостяка 12" устроила скандал в сети после ухода из шоу и набросилась на Решетника

Участница отметила, что ей пришлось проходить терапию с психологом после проекта.

Второй выпуск самого романтического шоу в Украине "Холостяк 12", который состоялся в пятницу 4 ноября, неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них видимо очень сильно задело то, то ее "выгнали" так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта, и просто вылила много грязи на организаторов шоу, самого Холостяка и ведущего Григория Решетника.

"Оду" проекту "Холостяк Анастасия опубликовала на своей странице в Инстаграм в сторис, а также опубликовала несколько постов. В них она рассказала, что организаторы практически издеваются над девушками, не давая им даже немного поспать, чтобы отдохнуть от съемок. Более того, согласно контракту, девушки должны были говорить гадости друг про друга и выяснять отношения на камеру.

Также Кузмицкая отметила, что отношение Холостяка и ведущего шоу Григория Решетника желало быть лучше. Более того, она заявила, что Топольский позволял себе говорить девушкам такие вещи, которые буквально травмировали их. А тот психолог, который есть на проекте лишь втирался в доверие, а после сливал всю информацию сценаристам.

"Все участницы пописали строгий контракт, по которому мы не имели право ни на что о 9.07.2022. Штрафы в 50-100 тыс. гривен и нет возможности не идти на сотрудничество с каналом… Прописано было все, вплоть до мелочей. Мой адвокат сообщил, что это не контракт защищающий права обеих сторон. Это рабство" — написала девушка, добавив, что с текстом договора ознакомиться им толком не дают, и подписывается все "на коленях" перед самой съемкой.

И на этом Анастасия не остановилась. Девушка отметила, что еще с Нового года планировала переезд в Европу, и в феврале, как раз когда должна была проходить съемка пост-шоу, она была в Испании. Однако по контракту, Кузмицкая должна была присутствовать. Ее очень возмутило, что она должна покупать себе билеты за свой счет ради оной съемки.

А в одном из своих постов она отметила, что пришла на проект вовсе не в поисках любви, а "чтобы мои дети гордились мной и могли увидеть маму в самом "романтичном" шоу так еще и по телевизору и аж на всю страну".

Стоит отметить, что попрощаться с героиней Топольский решил после индивидуального свидания, на которое он пригласил сына Анастасии, ведь из-за съемок она пропускала его день рождения. Холостяка неприятно удивил тот факт, что мама практически ничего не знает о сыне, и его общение с мальчиком складывалось намного лучше, чем у самой Анастасии. После, Топольский и принял решение попрощаться с девушкой. Об этом свидании Кузмицкая также вспомнила в своих сторис, отметив, что Алекс довел ее сына до слез и не давал быть ближе к ней на съемках.

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".