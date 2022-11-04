"Холостяк-2022": кого Алекс Топольский навсегда отправил домой (фото)
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Во втором эпизоде главный герой попрощался с несколькими участницами
В пятницу, 4 ноября, стартовал второй выпуск одного из самых романтичных проектов на украинском телевидении — "Холостяк". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения (родом со Львова), 33-летний Алекс Топольский.
В новом выпуске мужчина отправил домой несколько участниц, которые боролись за его сердце. Однако во время личных разговоров Топольский понял, что между ним и девушками нет ничего общего, что касается любви и других жизненных моментов.
Первой ушла из проекта 21-летняя Элизабет Савенко из Стокгольма.
Далее Топольский попрощался с 32-летней телохранительницей Ольгой Саинчук из Киева.
Очередь дошла и до 28-летнего нутрициолога Виктории Кузмицкой.
Четвертой во втором выпуске ушла 24-летняя Анастасия Анисимова.
Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".