"Холостяк-2022": кого Алекс Топольский навсегда отправил домой (фото)

Во втором эпизоде главный герой попрощался с несколькими участницами

В пятницу, 4 ноября, стартовал второй выпуск одного из самых романтичных проектов на украинском телевидении — "Холостяк". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения (родом со Львова), 33-летний Алекс Топольский.

В новом выпуске мужчина отправил домой несколько участниц, которые боролись за его сердце. Однако во время личных разговоров Топольский понял, что между ним и девушками нет ничего общего, что касается любви и других жизненных моментов.

Первой ушла из проекта 21-летняя Элизабет Савенко из Стокгольма.

Далее Топольский попрощался с 32-летней телохранительницей Ольгой Саинчук из Киева.

Очередь дошла и до 28-летнего нутрициолога Виктории Кузмицкой.

Четвертой во втором выпуске ушла 24-летняя Анастасия Анисимова.

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".