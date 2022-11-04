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"Холостяк-2022": кого Алекс Топольський назавжди відправив додому (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Холостяк 12 сезону Алекс Топольський Новина оновлена 04 листопада 2022, 21:46
Холостяк 12 сезону Алекс Топольський. Фото instagram.com/holostyakstb

У другому епізоді головний герой попрощався з кількома учасницями

У п’ятницю, 4 листопада, стартував другий випуск одного з найромантичніших проєктів на українському телебаченні — "Холостяк". У новому 12-му сезоні головним героєм став американський підприємець українського походження (родом зі Львова), 33-річний Алекс Топольський.

У новому випуску чоловік відправив додому кілька учасниць, які виборювали його серце. Проте під час особистих розмов Топольський зрозумів, що між ним та дівчатами немає нічого спільного, що стосується кохання та інших життєвих моментів.

Першою пішла з проєкту 21-річна Елізабет Савенко зі Стокгольму.

Елізабет Савенко

Далі Топольський попрощався із 32-річною охоронницею Ольгою Саінчук із Києва.

Ольга Саінчук

Черга дійшла і до 28-річного нутриціолога Вікторії Кузміцької.

вікторія кузміцька

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті в мережі розпочався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".

Теги:
#Шоу #Холостяк