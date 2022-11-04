"Холостяк-2022": кого Алекс Топольський назавжди відправив додому (фото)

У другому епізоді головний герой попрощався з кількома учасницями

У п’ятницю, 4 листопада, стартував другий випуск одного з найромантичніших проєктів на українському телебаченні — "Холостяк". У новому 12-му сезоні головним героєм став американський підприємець українського походження (родом зі Львова), 33-річний Алекс Топольський.

У новому випуску чоловік відправив додому кілька учасниць, які виборювали його серце. Проте під час особистих розмов Топольський зрозумів, що між ним та дівчатами немає нічого спільного, що стосується кохання та інших життєвих моментів.

Першою пішла з проєкту 21-річна Елізабет Савенко зі Стокгольму.

Далі Топольський попрощався із 32-річною охоронницею Ольгою Саінчук із Києва.

Черга дійшла і до 28-річного нутриціолога Вікторії Кузміцької.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті в мережі розпочався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".