Осталось за кадром: "Холостяк" Топольский потерял часть бизнеса в США

Главный герой признался, что съёмки шоу были для него сверхсложными

Главный герой 12 сезона одного из самых романтических телепроектов Украины Алекс Топольский ранее подогрел интерес ко второму эпизоду шоу, который вышел на канале СТБ в пятницу, 4 ноября. 33-летний мужчина пообещал зрителям рассказать, по какой причине чуть не сорвал съемки выпуска.

Топольский сразу заявил, что этот момент остался за кадром. Как оказалось, съемки этого выпуска стали для него очень сложными, а напряжение просто зашкаливало.

Дело в том, что в тот день главный холостяк страны в 2021 году (тогда проходили съемки нового 12 сезона) узнал, что потерял часть своего собственного бизнеса в США, где Алекс Топольский уже 10 лет живет и работает.

"Чуть не сорвал весь съемочный процесс…", — поделился мужчина со своими поклонниками в сторис-Инстаграма.

Напомним, что Алекс Топольский является основателем магазина, который продает "революционное" устройство для санитизирования, а также занимается продажей элитной недвижимости в Майами, где он и проживает. Помимо этого, Алекс занимается моделингом и снимается в кино.

Скандал с участницей 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них, видимо, очень сильно задело то, то ее "выгнали" так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".