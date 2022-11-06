"Этот позор недостоин времени": экс-участница "Холостяка" Аделина обрушилась на проект

19-летняя танцовщица нашла свой подарок Топольскому в неожиданном месте

Украинская танцовщица, участница 12 сезона проекта "Холостяк-2022" Аделина Дели, вылетевшая во втором выпуске, пожаловалась на шоу. Девушка эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.

По ее словам, подарки для "холостяка" на самой первой вечеринке — это обязательный атрибут. И интересно не только это. Во время знакомства Аделина вручила Топольскому подушку в полный рост со своим изображением. Оказывается, мужчина не сохранил презент девушки — Аделина случайно нашла фото, где эту подушку использовали в укрытии.

"Благодарю его величество холостяка за то, что сохранил мой подарок, лучше бы мне вернул назад, потому что случайно его найти на просторах инста – кринж. Я так понимаю, что она понадобилась, чтобы обогреть убежище, рада, что однажды она все-таки послужила людям там, но это заслуга не Алекса, а работников, которые передали мой подарок на доброе дело", – с иронией написала Дели.

Кроме этого, Аделина саркастично обратилась к редакторам "Холостяка". В первую очередь, девушка "поблагодарила" им за то, что они выпустили в эфир момент, где Алекс задал девушке весьма странный вопрос.

"Спасибо шоу, оставившие момент, где он (Алекс Топольский — ред.) спросил у меня: "Почему ты так одета?". Это был максимально странный вопрос, настолько неловкий, что, пожалуй, его даже неловко было пустить в кадр. Очень хотелось спросить, почему он в одном костюме вторую церемонию подряд, но я просто воспитана", — добавила Аделина.

Танцовщица подытожила, что "этот позор больше не стоит ее времени".

Скандал с участницей 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них, видимо, очень сильно задело то, то ее "выгнали" так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая тоже решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".