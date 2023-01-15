Топольський розчулив мережу новими романтичними фото з переможницею "Холостяка-12" Катею

Чоловік назвав Лозовицьку рідною для нього людиною

Головний герой одного з самих романтичних сезонів популярного проєкту "Холостяк-12" Алекс Топольский поділився зі своїми фанатами спільними фото з переможницею шоу Катериною Лозовицькою.

Вперше після закінчення фінального випуску реаліті, який канал СТБ транслював 13 січня, Топольський опублікував новий пост в соцмережі Інстаграм.

"Це був дуже насичений та незабутній для мене період. Участь у шоу подарувало мені емоцій на все життя, а найголовніше — знайомство з рідною мені людиною. Я дуже радий, що стільки людей стежили за нашою історією. І мені хочеться продовжувати ділитися з вами своїми думками та почуттям", — написав Алекс.

Також чоловік виклав декілька романтичних фотографій з Катею, на яких пара ніжно обіймається. Ці кадри ще не бачив ніхто із шанувальників проєкту.

В коментарях шанувальники пари написали, що ті виглядають дуже щасливими і закоханими. Також користувачі намагаються дізнатись в Алекса, чи знаходится він у стосунках з Лозовицькою через рік після зйомок у шоу. Поки чоловік не має права розголошувати цю інформацію. Проте вже 20 січня у пост-шоу реаліті глядачі зможуть дізнатися, чи зуміли зберегти романтичні почуття одне до одного Алекс і Катя.

Раніше Алекс Топольський розкрив фанатам, чому обрав у фіналі сезону саме Катерину, а не скандальну Сашу Мудру. За словами чоловіка, в нього вже були стосунки, де дівчина була суцільною пригодою. А зараз він орієнтується виключно на створення родини, де буде спокій і затишок.