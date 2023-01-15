Топольский умилил сеть новыми романтическими фото с победительницей "Холостяка-12" Катей

Мужчина назвал Лозовицкую родным для него человеком

Главный герой одного из самых романтичных сезонов популярного проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский поделился со своими фанатами совместными фото с победительницей шоу Екатериной Лозовицкой.

Впервые после окончания финального выпуска реалити, который канал СТБ транслировал 13 января, Топольский опубликовал новый пост в соцсети Инстаграм.

"Это был очень насыщенный и незабываемый для меня период. Участие в шоу подарило мне эмоций на всю жизнь, а самое главное — знакомство с родным мне человеком. Я очень рад, что столько людей следили за нашей историей. И мне хочется продолжать делиться с вами своими мыслями и чувством”, — написал Алекс.

Также мужчина выложил несколько романтических фотографий с Катей, на которых пара нежно обнимается. Эти кадры еще не видел никто из поклонников проекта.

В комментариях поклонники пары написали, что те выглядят очень счастливыми и влюбленными. Также пользователи пытаются узнать у Алекса, находится ли он в отношениях с Лозовицкой спустя год после съемок в шоу. Пока мужчина не имеет права разглашать эту информацию. Однако уже 20 января в пост-шоу реалити зрители смогут узнать, сумели ли сохранить романтические чувства друг к другу Алекс и Катя.

Ранее Алекс Топольский раскрыл фанатам, почему выбрал в финале сезона именно Екатерину, а не скандальную Сашу Мудрую. По словам мужчины, у него уже были отношения, где девушка была сплошным приключением. А сейчас он ориентируется исключительно на создание семьи, где будет покой и уют.