Стала известна победительница 12 сезона шоу "Холостяк" (фото)

Алекс Топольский наконец-то определился со своим выбором

В пятницу, 13 января, прошел долгожданный финальный выпуск популярного реалити-шоу "Холостяк". Главный герой 12 сезона Алекс Топольский сделал свой выбор в пользу одной финалистки.

Холостяк разобрался в своих чувствах и последовал за велением собственного сердца. Алекс Топольский вручил обручальное кольцо Екатерине Лозовицкой. Именно она становится победительницей 12 сезона.

Добавим, что перед тем, как встретиться с девушками на последней церемонии роз на Мадейре в Португалии, в двенадцатом эфире мужчина пригласил каждую из участниц на последнее свидание этого сезона. Встреча с Сашей Мудрой было экстремальным, ярким и страстным, а с Катей – опасным, веселым и романтичным. Также на выбор Топольского повлияла и встреча финалисток с его мамой Наталией.

Что известно о победительнице шоу "Холостяк-12"

25-летняя Екатерина родом из Киева. Знак Зодиака — Весы. Ее родители, мама и папа, работают в ЗАГСе. У девушки есть юридическое образование — получено в Киеве, КНЛУ. Гостиничный менеджмент – в Испании. Занимается моделингом и любит бальные танцы. Мечтает самореализоваться и создать крепкую семью. В мужчине ценит порядочность, амбициозность, чувство юмора, умение чувствовать.

Напомним, что уже скоро зрители смогут узнать об Алексе и о девушках еще больше подробностей. Мы рассказывали, когда и во сколько состоится пост-шоу 12 сезона шоу "Холостяк".