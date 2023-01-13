"Я с пониманием отнеслась": Саша из "Холостяка" рассказала о знакомстве с мамой Алекса

Скандальная финалистка смогла ответить на большое количество вопросов, возможно, будущей свекрови

Финалистка 12 сезона популярного реалити "Холостяк" Александра Мудрая рассказала о своих впечатлениях от встречи с самой родной женщиной главного героя 12 сезона шоу Алекса Топольского, мамой Наталией.

Девушка призналась, что эта встреча прошла, по ее словам, отлично. Об этом Мудрая сообщила в соцсети Инстаграм.

Саша поделилась со своими подписчиками, что она "с пониманием отнеслась к большому количеству вопросов", адресованные ей от Натальи.

"Ей действительно хотелось узнать меня лучше и понять подходим ли мы друг другу, для мам это очень важно", — подчеркнула финалистка 12 сезона.

Александра заявила, что встреча с мамой Алекса была уютной, а разговор теплым.

Напомним, что до финала 12 сезона дошли две участницы шоу "Холостяк" — Александра Мудрая и Екатерина Лозовицкая. Зрительную любовь к Саше разделяют не все фанаты проекта. Они заявили, что скандальная девушка должна "пролететь" над проектом. Ее назвали неприятной особой и манипулятором.