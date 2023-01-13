"Холостяк" Алекс Топольский показал, как сейчас выглядит его самая любимая женщина (фото)

Женщине очень важно, чтобы ее сын построил крепкую семью

В эту пятницу, 13 января, на канале СТБ стартовал финал популярного проекта "Холостяк". В двенадцатом эпизоде главный герой 12 сезона Алекс Топольский знакомит финалисток шоу со своей родной мамой. Ее зовут Наталья.

В прямом эфире зрителям показали маму Алекса, то, как она выглядит сейчас. Ранее Топольский поделился семейной фотографией с детства, на которой его родители еще молоды.

Мама Наталья очень красива, мужчина похож на нее. Напомним, что сам Топольский родился и провел детство и юность во Львове, там сейчас и живут родные главного героя 12 сезона "Холостяка". Сам Алекс живет и работает в США.

По словам Наталии, для нее очень важно, чтобы ее сын был счастливым и смог построить крепкую и любящую семью.

Алекс Топольский с мамой Натальей

Мама Алекса Топольского в молодости

Наталья Топольская

Ранее Алекс Топольский рассказал, как его отец вырастил из него настоящего, ответственного и инициативного мужчину. Напомним, что мужчина погиб в ДТП несколько лет назад.