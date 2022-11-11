Главный герой "Холостяка-12" потерял близкого человека

33-летний Алекс Топольский рассказал, как умер его родной отец

В пятницу, 11 ноября, состоялась премьера третьего выпуска одного из самых популярных шоу на украинском телевидении, 12 сезон проекта "Холостяк". В этом эфире главный герой Алекс Топольский поделился с одной из участниц историей потери близкого человека.

Во время разговора с девушкой Мариной мужчина рассказал, как погиб его отец. По словам Топольского, его близкий человек погиб в ДТП — отца сбил автобус, он упал и ударился головой.

Топольскому было тяжело рассказывать эту трагическую в его жизни историю. Ранее главный герой нового сезона реалити-шоу говорил, что в детстве всегда хотел быть похожим на своего отца. Также Топольский показал несколько своих детских фотографий вместе со своим папой.

Напомним, что в проекте "Холостяк" Алекс Тополский ищет свою вторую половинку, с которой бы смог построить счастливые отношения и семью. Однако, по прогнозам таролога Людмилы Хомутовской, мужчина пришел на проект ради популярности.