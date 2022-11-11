Укр

Главный герой "Холостяка-12" потерял близкого человека

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Алекс Топольский - главный герой 12 сезона шоу Холостяк Новость обновлена 11 ноября 2022, 21:59
Алекс Топольский - главный герой 12 сезона шоу Холостяк. Фото instagram.com/alex_topolsky

33-летний Алекс Топольский рассказал, как умер его родной отец

В пятницу, 11 ноября, состоялась премьера третьего выпуска одного из самых популярных шоу на украинском телевидении, 12 сезон проекта "Холостяк". В этом эфире главный герой Алекс Топольский поделился с одной из участниц историей потери близкого человека.

Во время разговора с девушкой Мариной мужчина рассказал, как погиб его отец. По словам Топольского, его близкий человек погиб в ДТП — отца сбил автобус, он упал и ударился головой.

Топольскому было тяжело рассказывать эту трагическую в его жизни историю. Ранее главный герой нового сезона реалити-шоу говорил, что в детстве всегда хотел быть похожим на своего отца. Также Топольский показал несколько своих детских фотографий вместе со своим папой.

алекс тополский со своим отцом
алекс тополский со своим отцом

Напомним, что в проекте "Холостяк" Алекс Тополский ищет свою вторую половинку, с которой бы смог построить счастливые отношения и семью. Однако, по прогнозам таролога Людмилы Хомутовской, мужчина пришел на проект ради популярности.

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#Шоу #Холостяк