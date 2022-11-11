В эфире "Холостяка" показали еще не разбомбленный стадион в Ирпене (фото)

Ранее на стадионе Фискального университета в Ирпене снимали третий выпуск популярного проекта

В пятницу, 11 ноября, на фоне позитивных новостей об освобождении ВСУ Херсона в эфире романтичного реалити-шоу "Холостяк" показали кадры еще не разбомбленного стадиона в ранее оккупированном Ирпене. Как оказалось, в мирное время в 2021 году авторы снимали там третий выпуск.

Об этом заявила жена ведущего проекта Григория Решетника — Кристина Решетник у себя в сторис-Инстаграмма.

"Особенно тяжело было увидеть стадион в Ирпене, который уже сейчас разбомбили", — подписала Решетник видео с Топольским и участницами, которое уже показали в прямом эфире канала СТБ.

Известно, что стадион принадлежит городскому Фискальному университету. На фото ниже показаны ранние фото еще целого спортивного комплекса.

Стадион и спортивный комплекс Фискального университета в Ирпене

Как Ирпень и Буча возвращаются к жизни после ужасных боев и страшной оккупации, ранее рассказывал "Телеграф" в эксклюзивном фоторепортаже. Город-спутник Киева до войны считался чуть ли не элитным городком.