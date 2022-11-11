"Лицо, которое станет брендом": таролог раскрыла главную цель Топольского на "Холостяке"

По словам Хомутовской, главный герой нового сезона шоу пришел только за славой

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк", американский предприниматель со Львова Алекс Топольский рассказал, что хочет встретить на проекте ту единственную и создать с ней крепкую семью. Однако об обратном рассказала украинский таролог Людмила Хомутовская.

Астроэксперт заявила в комментарии unian, сообщает "Телеграф", что в планах Топольского совсем нет намерений сыграть свадьбу. Якобы 33-летний мужчина принял участие в популярном украинским шоу только ради пиара и популярности.

"Он целеустремленный, знает чего хочет. Хочет стать знаменитым, чтобы зарабатывать деньги. Сейчас он себя "лепит", как лицо, которое станет брендом", — сказала Хомутовская.

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее "выгнали" так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.