Участница "Холостяка" засомневалась в профессии Топольского и раскрыла неожиданные факты о нем (видео)

У Аделины Дели возникли вопросы к направлению деятельности главного героя

Участница "Холостяка" Аделина Дели, которая покинула реалити во втором выпуске, удивлена актерской деятельностью главного героя Алекса Топольского, о которой она узнала в сети. Ведь в проекте мужчину представили прежде всего как бизнесмена, занимающегося недвижимостью.

В своем Телеграм-канале Аделина опубликовала фрагменты видео, где Топольский исполняют ту или иную роль. Девушка не знала, что в прошлом холостяк имел опыт съемок в фильмах, сериалах или рекламе в США.

Своими впечатлениями о роликах с Топольским, которые Аделина нашла на просторах интернета, она поделилась в голосовых сообщений.

"Это было в 2019 году (дата видео с Топольским на одном из ресурсов. – Ред). "Холостяк" снимался через два года после. Вы серьезно? Какое риэлторство, какой бизнес и какая Америка, когда холостяк – эктрисс-модэл", — сказала Аделина.

Добавим, что по данным ресурса Internet Movie Database, на счету Топольского участие в 8 работах за период 2014-2016 года.

Профиль Алекса Топольского на сайте о кинематографе. Фото: imdb.com

Постер с Топольским. Фото: imdb.com

Стоит отметить, что информация о том, Алекс Топольский – актер, появлялась задолго до выходе первого выпуска проекта и не раз освещалась в медиа. Вместе с тем, на сайте телеканала "СТБ" не указано, что главный герой увлекается актерством или же подрабатывает таким образом. Это, вероятно, и смутило Аделину Дели.

Скриншот с сайта СТБ

Как сообщалось, это не первый "выпад" экс-участницы в адрес реалити. Ранее Аделина Дели возмутилась, что подарок, который она вручила на первой вечеринке холостяку, оказался в неожиданном месте.

Напомним, телеканал "СТБ" после отложенной премьеры таки выпустил на экраны проект "Холостяк-12". Уже после выхода второго выпуска вокруг шоу возник скандал. Участница Анастасия после своего вылета обрушилась с критикой и обвинениями на Алекса Топольского, ведущего Григория Решетника и создателей шоу.