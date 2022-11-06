Учасниця "Холостяка" засумнівалася у професії Топольського і розкрила несподівані факти про нього (відео)
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У Аделіни Делі виникли питання щодо напряму діяльності головного героя
Учасниця "Холостяка" Аделіна Делі, яка залишила реаліті у другому випуску, здивована акторською діяльністю головного героя Алекса Топольського, про яку вона дізналася у мережі. Адже у проєкті чоловіка представили насамперед як бізнесмена, який займається нерухомістю.
У своєму Телеграм-каналі Аделіна опублікувала фрагменти відео, де Топольський виконує ту чи іншу роль. Дівчина не знала, що у минулому холостяк мав досвід зйомок у фільмах, серіалах чи рекламі у США.
Своїми враженнями про ролики з Топольським, які Аделіна знайшла на просторах інтернету, вона поділилася у голосових повідомленнях.
"Це було в 2019 році (дата відео з Топольським на одному з ресурсів. — Ред). "Холостяк" знімався через два роки після. Ви серйозно? Яке ріелторство, який бізнес і яка Америка, коли холостяк — ектріс-модел", — сказала Аделіна.
Додамо, що, за даними ресурсу Internet Movie Database, на рахунку Топольського участь у 8 роботах за період 2014-2016 року.
Варто зазначити, що інформація про те, що Алекс Топольський – актор, з’являлася задовго до виходу першого випуску проєкту і не раз висвітлювалася в медіа. Разом з тим, на сайті телеканалу "СТБ" не вказано, що головний герой захоплюється акторством або підробляє таким чином. Це, мабуть, і збентежило Аделіну Делі.
Як повідомлялося, це не перший "випад" ексучасниці на адресу реаліті. Раніше Аделіна Делі обурилася, що подарунок, який вона вручила на першій вечірці холостяку, опинився в несподіваному місці.
Нагадаємо, телеканал "СТБ" після відкладеної прем’єри таки випустив на екрани проєкт "Холостяк-12". Вже після виходу другого випуску довкола шоу виник скандал. Учасниця Анастасія після свого вильоту обрушилася з критикою та звинуваченнями на Алекса Топольського, ведучого Григорія Решетника та творців шоу.