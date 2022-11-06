Учасниця "Холостяка" засумнівалася у професії Топольського і розкрила несподівані факти про нього (відео)

У Аделіни Делі виникли питання щодо напряму діяльності головного героя

Учасниця "Холостяка" Аделіна Делі, яка залишила реаліті у другому випуску, здивована акторською діяльністю головного героя Алекса Топольського, про яку вона дізналася у мережі. Адже у проєкті чоловіка представили насамперед як бізнесмена, який займається нерухомістю.

У своєму Телеграм-каналі Аделіна опублікувала фрагменти відео, де Топольський виконує ту чи іншу роль. Дівчина не знала, що у минулому холостяк мав досвід зйомок у фільмах, серіалах чи рекламі у США.

Своїми враженнями про ролики з Топольським, які Аделіна знайшла на просторах інтернету, вона поділилася у голосових повідомленнях.

"Це було в 2019 році (дата відео з Топольським на одному з ресурсів. — Ред). "Холостяк" знімався через два роки після. Ви серйозно? Яке ріелторство, який бізнес і яка Америка, коли холостяк — ектріс-модел", — сказала Аделіна.

Додамо, що, за даними ресурсу Internet Movie Database, на рахунку Топольського участь у 8 роботах за період 2014-2016 року.

Профіль Алекса Топольского на сайті про кінематограф. Фото: imdb.com

Постер із Топольським. Фото: imdb.com

Варто зазначити, що інформація про те, що Алекс Топольський – актор, з’являлася задовго до виходу першого випуску проєкту і не раз висвітлювалася в медіа. Разом з тим, на сайті телеканалу "СТБ" не вказано, що головний герой захоплюється акторством або підробляє таким чином. Це, мабуть, і збентежило Аделіну Делі.

Скріншот із сайту СТБ

Як повідомлялося, це не перший "випад" ексучасниці на адресу реаліті. Раніше Аделіна Делі обурилася, що подарунок, який вона вручила на першій вечірці холостяку, опинився в несподіваному місці.

Нагадаємо, телеканал "СТБ" після відкладеної прем’єри таки випустив на екрани проєкт "Холостяк-12". Вже після виходу другого випуску довкола шоу виник скандал. Учасниця Анастасія після свого вильоту обрушилася з критикою та звинуваченнями на Алекса Топольського, ведучого Григорія Решетника та творців шоу.