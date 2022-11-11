"Обличчя, яке стане брендом": таролог розкрила головну мету Топольського на "Холостяку"

За словами Хомутовської, головний герой нового сезону шоу прийшов лише за славою

Головний герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк", американський підприємець зі Львова Алекс Топольський розповів, що хоче зустріти на проєкті ту єдину та створити з нею міцну родину. Але про інше розповіла український таролог Людмила Хомутовська.

Астроексперт заявила у коментарі unian, повідомляє "Телеграф", що у планах Топольського зовсім немає намірів зіграти весілля. Нібито 33-річний чоловік взяв участь у популярному українському шоу лише заради піару та популярності.

"Він цілеспрямований, знає чого хоче. Хоче стати знаменитим, щоб заробляти гроші. Зараз він себе "ліпить", як обличчя, яка стане брендом", — сказала Хомутовська.

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з 6-ма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її "вигнали" так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Олексія Топольського.