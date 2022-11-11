В ефірі "Холостяка" показали ще не розбомблений стадіон в Ірпені (фото)
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Раніше на стадіоні Фіскального університету в Ірпені знімали третій випуск популярного проєкту
У п’ятницю, 11 листопада, на тлі позитивних новин про звільнення ЗСУ Херсона в ефірі романтичного реаліті-шоу "Холостяк" показали кадри ще не розбомбленого стадіону у раніше окупованому Ірпені. Як виявилося, у мирний час 2021 року автори знімали там третій випуск.
Про це заявила дружина ведучого проєкту Григорія Решетника — Христина Решетнік у себе в сторіс-Інстаграму.
"Особливо важко було побачити стадіон в Ірпені, який уже зараз розбомбили ", — підписала Решетник відео з Топольським та учасницями, яке вже показали у прямому ефірі каналу СТБ.
Відомо, що стадіон належить міському Фіскальному університету. На фото нижче показано ранні фото ще цілого спортивного комплексу.
Як Ірпінь та Буча повертаються до життя після жахливих боїв та страшної окупації, раніше розповідав "Телеграф" в ексклюзивному фоторепортажі. Місто-супутник Києва до війни вважалося мало не елітним містечком.