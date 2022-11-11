В ефірі "Холостяка" показали ще не розбомблений стадіон в Ірпені (фото)

Раніше на стадіоні Фіскального університету в Ірпені знімали третій випуск популярного проєкту

У п’ятницю, 11 листопада, на тлі позитивних новин про звільнення ЗСУ Херсона в ефірі романтичного реаліті-шоу "Холостяк" показали кадри ще не розбомбленого стадіону у раніше окупованому Ірпені. Як виявилося, у мирний час 2021 року автори знімали там третій випуск.

Про це заявила дружина ведучого проєкту Григорія Решетника — Христина Решетнік у себе в сторіс-Інстаграму.

"Особливо важко було побачити стадіон в Ірпені, який уже зараз розбомбили ", — підписала Решетник відео з Топольським та учасницями, яке вже показали у прямому ефірі каналу СТБ.

Відомо, що стадіон належить міському Фіскальному університету. На фото нижче показано ранні фото ще цілого спортивного комплексу.

Стадіон та спортивний комплекс Фіскального університету в Ірпені

Як Ірпінь та Буча повертаються до життя після жахливих боїв та страшної окупації, раніше розповідав "Телеграф" в ексклюзивному фоторепортажі. Місто-супутник Києва до війни вважалося мало не елітним містечком.