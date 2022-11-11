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Головний герой "Холостяка-12" втратив близьку людину

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Алекс Топольський – головний герой 12 сезону шоу Холостяк Новина оновлена 11 листопада 2022, 21:59
Алекс Топольський – головний герой 12 сезону шоу Холостяк. Фото instagram.com/alex_topolsky

33-річний Алекс Топольський розповів, як помер його рідний батько

У п’ятницю, 11 листопада, відбулася прем’єра третього випуску одного із найпопулярніших шоу на українському телебаченні, 12 сезон проєкту "Холостяк". У цьому ефірі головний герой Алекс Топольський поділився з однією з учасниць історією втрати близької людини.

Під час розмови із дівчиною Мариною чоловік розповів, як загинув його батько. За словами Топольського, його близька людина загинула у ДТП — батька збив автобус, він упав і вдарився головою.

Топольському було важко розповідати цю трагічну історію життя. Раніше головний герой нового сезону реаліті-шоу говорив, що у дитинстві завжди хотів бути схожим на свого батька. Також Топольський показав кілька своїх дитячих фотографій разом зі своїм татом.

алекс тополський зі своїм батьком
алекс тополський зі своїм батьком

Нагадаємо, що у проєкті "Холостяк" Алекс Тополський шукає свою другу половинку, з якою б зміг побудувати щасливі стосунки та родину. Проте, за прогнозами таролога Людмили Хомутовської, чоловік прийшов на проєкт заради популярності.

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#Шоу #Холостяк