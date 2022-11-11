Головний герой "Холостяка-12" втратив близьку людину

33-річний Алекс Топольський розповів, як помер його рідний батько

У п’ятницю, 11 листопада, відбулася прем’єра третього випуску одного із найпопулярніших шоу на українському телебаченні, 12 сезон проєкту "Холостяк". У цьому ефірі головний герой Алекс Топольський поділився з однією з учасниць історією втрати близької людини.

Під час розмови із дівчиною Мариною чоловік розповів, як загинув його батько. За словами Топольського, його близька людина загинула у ДТП — батька збив автобус, він упав і вдарився головою.

Топольському було важко розповідати цю трагічну історію життя. Раніше головний герой нового сезону реаліті-шоу говорив, що у дитинстві завжди хотів бути схожим на свого батька. Також Топольський показав кілька своїх дитячих фотографій разом зі своїм татом.

Нагадаємо, що у проєкті "Холостяк" Алекс Тополський шукає свою другу половинку, з якою б зміг побудувати щасливі стосунки та родину. Проте, за прогнозами таролога Людмили Хомутовської, чоловік прийшов на проєкт заради популярності.