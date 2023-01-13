"Холостяк" Алекс Топольський показав, як зараз виглядає його найулюбленіша жінка (фото)

Жінці дуже важливо, щоб її син збудував міцну родину

Цієї п’ятниці, 13 січня, на каналі СТБ стартував фінал популярного проєкту "Холостяк". У дванадцятому епізоді головний герой 12-го сезону Алекс Топольський знайомить фіналісток шоу зі своєю рідною мамою. ЇЇ звуть Наталія.

У прямому ефірі глядачам показали маму Алекса, те, як вона виглядає зараз. Раніше Топольський поділився сімейною фотографією з дитинства, де його батьки ще молоді.

Мама Наталія дуже гарна, чоловік схожий на неї. Нагадаємо, що сам Топольський народився та провів дитинство і юність у Львові, там зараз і живуть рідні головного героя 12 сезону "Холостяка". Сам Алекс живе та працює у США.

За словами Наталії, для неї дуже важливо, щоб її син був щасливим і зміг побудувати міцну родину.

Алекс Топольський із мамою Наталією

Мама Алекса Топольського в молодості

Наталія Топольська

Раніше Алекс Топольський розповів, як його батько виростив із нього справжнього, відповідального та ініціативного чоловіка. Нагадаємо, що чоловік загинув у ДТП кілька років тому.