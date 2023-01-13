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"Холостяк" Алекс Топольський показав, як зараз виглядає його найулюбленіша жінка (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Головний герой 12 сезону Холостяк – Алекс Топольський Новина оновлена 13 січня 2023, 19:44
Головний герой 12 сезону Холостяк – Алекс Топольський. Фото instagram.com/alex_topolsky

Жінці дуже важливо, щоб її син збудував міцну родину

Цієї п’ятниці, 13 січня, на каналі СТБ стартував фінал популярного проєкту "Холостяк". У дванадцятому епізоді головний герой 12-го сезону Алекс Топольський знайомить фіналісток шоу зі своєю рідною мамою. ЇЇ звуть Наталія.

У прямому ефірі глядачам показали маму Алекса, те, як вона виглядає зараз. Раніше Топольський поділився сімейною фотографією з дитинства, де його батьки ще молоді.

Мама Наталія дуже гарна, чоловік схожий на неї. Нагадаємо, що сам Топольський народився та провів дитинство і юність у Львові, там зараз і живуть рідні головного героя 12 сезону "Холостяка". Сам Алекс живе та працює у США.

За словами Наталії, для неї дуже важливо, щоб її син був щасливим і зміг побудувати міцну родину.

Алекс топольський із мамою Наталією
Алекс Топольський із мамою Наталією
Мама алекса Топольського в молодості
Мама Алекса Топольського в молодості
Наталія Топольська
Наталія Топольська

Раніше Алекс Топольський розповів, як його батько виростив із нього справжнього, відповідального та ініціативного чоловіка. Нагадаємо, що чоловік загинув у ДТП кілька років тому.

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#Шоу #Холостяк