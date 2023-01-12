Число підписників зросло у 20 разів: як учасниці "Холостяка" розкрутилися в Instagram за час проєкту (фото)

Дівчата активно просувають свої соцмережі та вже почали брати рекламу

Популярне реаліті "Холостяк" на телеканалі СТБ добігає кінця. Вже у п’ятницю, 13 січня, Алекс Топольський зробить вибір між двома фіналістками. У Катерини та Олександри, тим часом, дедалі більше з’являється фанів у Instagram. Кількість підписників учасниць проєкту, і не лише фіналісток, зросла у рази.

"Телеграф" розповідає, скільки підписників було у найпопулярніших учасниць шоу "Холостяк-12" на початку проєкту і як їхня кількість змінилася до останнього випуску. Багато дівчат відкриті до співпраці й уже починають монетизувати популярність: рекламують усілякі продукти в соцмережах і відвідують різні івенти.

Так, навіть у дівчат, які не дійшли до фіналу, значно побільшало шанувальників.

Директорка бенкетної служби, "дівчина з голубцями" – Юлія Кавчук.

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Круп’є, яка одного разу вийшла на церемонію троянд в одній білизні – Ліза Кондрашевська.

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Улюбленка багатьох глядачів, фінансовий аналітик – Аліна Єршова.

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Одна з найяскравіших учасниць проєкту — актриса Вікторія Варлей, яка має тепер понад 100 тисяч фоловерів.

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Вишивальниця, відоміша на проєкті як "Медуза" – Юлія Кучеренко.

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Косметологиня Марина Голд, яка залишила шоу за крок до фіналу, вже має 141 підписника у соцмережі.

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Підприємиця Олександра Погорєлова, яка вибула після знайомства з батьками дівчини, досягла круглої цифри у 100 тисяч.

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Дві фіналістки – модель Катя Лозовицька та безробітна Саша Мудра – давно відсвяткували "ювілей" підписників, адже їхня кількість впевнено перевалила за 100 тисяч. У Каті зараз 199 тисяч (це найбільша кількість серед героїнь проєкту), у Олександри — 169 тисяч (що у 20 разів більше, ніж було на старті реаліті).

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До слова, колосально зросла кількість підписників у головного героя – Алекса Топольського – з 28 до 124 тисяч.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що Саша Погорєлова вразила реакцією на свій виліт із "Холостяка", а Марина розкрила правду про побачення на фермі.