"Полегшення": Саша, що вибула з "Холостяка" за крок до фіналу, вразила реакцією на свій виліт

Дівчина відповіла, чи була здивована, що не стала фіналісткою

Учасниця 12 сезону популярного проєкту на українському телебаченні "Холостяк" Олександра Погорєлова розповіла про свою реакцію на власний виліт за крок до фіналу шоу.

На церемонії троянд головний герой Алекс Топольський не віддав квітку дівчині і відправив її додому. За його словами, йому дуже подобалось дуріти з Сашею, проте цього було замало. Вже після випуску Погорєлова зізналась, що відчула полегшення. Своїми роздумами ексучасниця поділилась в Інстаграмі.

"Чи було для мене здивуванням рішення Алекса? Чи була я розчарована? Все це я розкажу вам трішки згодом… Насправді, зараз я відчула невеличке полегшення. Тепер останній випуск я можу дивитися абсолютно спокійно, не нервуючи", — написала Олександра в соцмережі.

Додамо, що разом з Погорєловою поїхала додому і фаворитка 12 сезону Марина Голд. Пізніше дівчина негативно висловилась про головного героя Алекса Топольського, який звинуватив її у тому, що Марина нібито соромиться своїх батьків — сільських фермерів.

Раніше "Телеграф" писав, що Саша Погорєлова знімалась у кліпі відомого українського співака. А зовсім недавно дівчина з’явилася на публіці з чоловіком, якого знають усі шанувальники проєкту "Холостячка".

Нагадаємо, що до фіналу 12 сезону дійшли дві учасниці — Олександра Мудра і Катерина Лозовицька.