Зовсім не Алекс: одна з фавориток "Холостяка-12" засвітилася у компанії іншого чоловіка (фото)

Погорєлова вийшла на публіку після того, як знялася у шоу

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Олександра Погорєлова, яка продовжує закохувати в себе головного героя проєкту Алекса Топольського, здивувала публіку.

Днями дівчина прийшла на прем’єру нового українського фільму "Сусідка", головну роль у якому виконала героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина. Погорєлова прийшла на захід у компанії Євгена Ковтуненка – того, хто боровся за серце Мішиної у 2020 році.

Як повідомляють "ТСН", це перший такий вихід Саші після того, як вона знялася в проєкті "Холостяк" рік тому. Дівчина позувала перед камерами у бежевій футболці, чорній мініспідниці та чоботях у такому ж кольорі.

Євген Ковтуненко та Олександра Погорєлова

Проте пара прийшла на кінопрем’єру не одна, з нею ще були учасниці попередніх сезонів "Холостяка" — Ганна Гузєєва та Олександра Миколюк.

Нагадаємо, що нещодавно Олександра Погорєлова зізналася, що знімалася у відомому кліпі співака Володимира Дантеса "Теперь тебе 30". "Телеграф" знайшов дівчину у музичному відео.