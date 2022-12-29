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Зовсім не Алекс: одна з фавориток "Холостяка-12" засвітилася у компанії іншого чоловіка (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Учасниця шоу Холостяк-12 Олександра Погорєлова Новина оновлена 29 грудня 2022, 11:15
Учасниця шоу Холостяк-12 Олександра Погорєлова. Фото instagram.com/sashulialfw

Погорєлова вийшла на публіку після того, як знялася у шоу

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Олександра Погорєлова, яка продовжує закохувати в себе головного героя проєкту Алекса Топольського, здивувала публіку.

Днями дівчина прийшла на прем’єру нового українського фільму "Сусідка", головну роль у якому виконала героїня першого сезону "Холостячки" Ксенія Мішина. Погорєлова прийшла на захід у компанії Євгена Ковтуненка – того, хто боровся за серце Мішиної у 2020 році.

Як повідомляють "ТСН", це перший такий вихід Саші після того, як вона знялася в проєкті "Холостяк" рік тому. Дівчина позувала перед камерами у бежевій футболці, чорній мініспідниці та чоботях у такому ж кольорі.

саша погорєлова та женя ковтуненко
Євген Ковтуненко та Олександра Погорєлова

Проте пара прийшла на кінопрем’єру не одна, з нею ще були учасниці попередніх сезонів "Холостяка" — Ганна Гузєєва та Олександра Миколюк.

саша погоредова дружина ковтуненка Ганна Гузєєва Олександра Миколюк

Нагадаємо, що нещодавно Олександра Погорєлова зізналася, що знімалася у відомому кліпі співака Володимира Дантеса "Теперь тебе 30". "Телеграф" знайшов дівчину у музичному відео.

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