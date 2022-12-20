"Тепер тобі 30": фаворитка "Холостяка-12" знялась у кліпі українського співака (фото, відео)

Саша Погорєлова засвітилася у кліпі Дантеса

Одна з учасниць 12-го сезону проєкту "Холостяк" Олександра Погорєлова, яка продовжує боротися за серце головного героя реаліті Алекса Топольського, підтвердила інформацію про те, що знімалася у кліпі українського співака та телеведучого Володимира Дантеса.

Кліп артиста на пісню "Теперь тебе 30" вийшов на YouTube у 2019 році і на цей момент зібрав понад 6 мільйонів переглядів та 135 тисяч вподобайок. У музичному ролику Погорєлова зіграла роль однієї з дівчат, які переслідують Дантеса, коли той усвідомлює, що не готовий до дорослого життя.

"Це ви знімалися в кліпі Дантеса "Тепер тобі 30?", — запитали підписники Саші в Інстаграмі. На що дівчина відповіла: "Так, було таке".

У кліпі Погорєлова знялася у сукні з леопардовим принтом та чорним поясом.

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