"Теперь тебе 30": фаворитка "Холостяка-12" снялась в клипе украинского певца (фото, видео)
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Саша Погорелова засветилась в клипе Дантеса
Одна из участниц 12 сезона проекта "Холостяк" Александра Погорелова, продолжающая бороться за сердце главного героя реалити Алекса Топольского, подтвержила информацию о том, что снималась в клипе украинского певца и телеведущего Владимира Дантеса.
Клип артиста на песню "Теперь тебе 30" вышел на YouTube в 2019 году и на данный момент собрал более 6 миллионов просмотров и 135 тысяч лайков. В музыкальном ролике Погорелова сыграла роль одной из девушек, преследующих Дантеса, когда тот осознает, что не готов к взрослой жизни.
"Это вы снимались в клипе Дантеса "Теперь тебе 30?", — спросили подписчики Саши в Инстаграме. На что девушка ответила: "Да, было такое".
В клипе Погорелова снялась в платье с леопардовым принтом и черным поясом.
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