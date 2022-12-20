"Теперь тебе 30": фаворитка "Холостяка-12" снялась в клипе украинского певца (фото, видео)

Саша Погорелова засветилась в клипе Дантеса

Одна из участниц 12 сезона проекта "Холостяк" Александра Погорелова, продолжающая бороться за сердце главного героя реалити Алекса Топольского, подтвержила информацию о том, что снималась в клипе украинского певца и телеведущего Владимира Дантеса.

Клип артиста на песню "Теперь тебе 30" вышел на YouTube в 2019 году и на данный момент собрал более 6 миллионов просмотров и 135 тысяч лайков. В музыкальном ролике Погорелова сыграла роль одной из девушек, преследующих Дантеса, когда тот осознает, что не готов к взрослой жизни.

"Это вы снимались в клипе Дантеса "Теперь тебе 30?", — спросили подписчики Саши в Инстаграме. На что девушка ответила: "Да, было такое".

В клипе Погорелова снялась в платье с леопардовым принтом и черным поясом.

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