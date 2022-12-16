Kalush и рэпер Skofka посвятили новую песню "Батьківщина" всем украинцам: от трека идут мурашки (видео)

Эта работа станет частью будущего совместного альбома исполнителей

Украинская группа Kalush, объявившая о музыкальной мобилизации Украины, представила совместный трек с рэпером Skofka под названием "Батьківщина". Артисты посвятили новую композицию всем украинцам и призвали верить в светлое будущее Украины и скорую победу в войне.

Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе артистов. В пятницу, 16 декабря, на Youtube-канале Kalush опубликована и совместная видеоработа исполнителей на новую композицию.

"Вера — это то, что заставляет нас просыпаться каждый день и делать что-то для победы. Я верю, что Украина выстоит и сможет очень быстро возродиться и быть еще лучшей, сильнейшей страной. Этот путь борьбы очень непрост, но он точно приведет нас к свету", — говорит лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк".

Отметим, что этот трек был написан рэпером Skofka. Исполнитель не может быть в стороне от всех происходящих в Украине событий. Все свои мысли по поводу войны и чувства он воспроизводит в новых песнях.

"Ну вот мы и снова на одном инструментале: Skofka и Kalush, как в старые добрые, во времена до 24 февраля. Вот только теперь мы вместе, чтобы поднимать дух для нашей Батькивщины, для всех ее героев, и рады представить вам трек "Батьківщина", что является началом чего-то большего, поскольку мы решили сделать снова общий ЕР альбом, и этот трек является первым. Слава Украине! И "наша Батьківщина б'ється гордо, ми не в пах, а в морду (фрагмент текста из песни. — Ред. )", — добавляет Skofka.

Отметим, что это не первая совместная работа артистов. Многим Skofka и Kalush стали известны именно благодаря общим трекам, таким как "Додому", "Давай на Чистоту", "Файна" и другие.

"Батьківщина" — это один из первых презентованных треков, который войдет в будущий совместный альбом артистов. О чем поется в песне:

Скільки не стріляй в наш край,

Скільки не пали поля,

Житиме вічно наша ненька,

Вродить ще не раз земля.

В комментариях оценили новый трек исполнителей и щедро делятся одобрительными отзывами:

"Этот дуэт как обычно на высоте"

"Мурашки по телу! Молодцы ребята!"

"Как всегда круто"

"Очень хорошая работа!"

"Очень душевный трек, отражает все состояние сегодня. Спасибо за работу, ребята. Вы лучшие!"

Комментаторы оценили новый трек

Ранее "Телеграф" сообщал, что Kalush Orchestra представили взрывной клип с настоящим казаком.