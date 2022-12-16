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Kalush и рэпер Skofka посвятили новую песню "Батьківщина" всем украинцам: от трека идут мурашки (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Kalush и Skofka порадовали дуэтной композицией Новость обновлена 16 декабря 2022, 14:03
Kalush и Skofka порадовали дуэтной композицией. Фото пресс-служба ENKO

Эта работа станет частью будущего совместного альбома исполнителей

Украинская группа Kalush, объявившая о музыкальной мобилизации Украины, представила совместный трек с рэпером Skofka под названием "Батьківщина". Артисты посвятили новую композицию всем украинцам и призвали верить в светлое будущее Украины и скорую победу в войне.

Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе артистов. В пятницу, 16 декабря, на Youtube-канале Kalush опубликована и совместная видеоработа исполнителей на новую композицию.

"Вера — это то, что заставляет нас просыпаться каждый день и делать что-то для победы. Я верю, что Украина выстоит и сможет очень быстро возродиться и быть еще лучшей, сильнейшей страной. Этот путь борьбы очень непрост, но он точно приведет нас к свету", — говорит лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк".

Отметим, что этот трек был написан рэпером Skofka. Исполнитель не может быть в стороне от всех происходящих в Украине событий. Все свои мысли по поводу войны и чувства он воспроизводит в новых песнях.

"Ну вот мы и снова на одном инструментале: Skofka и Kalush, как в старые добрые, во времена до 24 февраля. Вот только теперь мы вместе, чтобы поднимать дух для нашей Батькивщины, для всех ее героев, и рады представить вам трек "Батьківщина", что является началом чего-то большего, поскольку мы решили сделать снова общий ЕР альбом, и этот трек является первым. Слава Украине! И "наша Батьківщина б'ється гордо, ми не в пах, а в морду (фрагмент текста из песни. — Ред. )", — добавляет Skofka.

Отметим, что это не первая совместная работа артистов. Многим Skofka и Kalush стали известны именно благодаря общим трекам, таким как "Додому", "Давай на Чистоту", "Файна" и другие.

"Батьківщина" — это один из первых презентованных треков, который войдет в будущий совместный альбом артистов. О чем поется в песне:

Скільки не стріляй в наш край,

Скільки не пали поля,

Житиме вічно наша ненька,

Вродить ще не раз земля.

В комментариях оценили новый трек исполнителей и щедро делятся одобрительными отзывами:

  • "Этот дуэт как обычно на высоте"
  • "Мурашки по телу! Молодцы ребята!"
  • "Как всегда круто"
  • "Очень хорошая работа!"
  • "Очень душевный трек, отражает все состояние сегодня. Спасибо за работу, ребята. Вы лучшие!"
Skofka и Kalush Батькивщина
Комментаторы оценили новый трек

Ранее "Телеграф" сообщал, что Kalush Orchestra представили взрывной клип с настоящим казаком.

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