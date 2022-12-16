Kalush и рэпер Skofka посвятили новую песню "Батьківщина" всем украинцам: от трека идут мурашки (видео)
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Эта работа станет частью будущего совместного альбома исполнителей
Украинская группа Kalush, объявившая о музыкальной мобилизации Украины, представила совместный трек с рэпером Skofka под названием "Батьківщина". Артисты посвятили новую композицию всем украинцам и призвали верить в светлое будущее Украины и скорую победу в войне.
Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе артистов. В пятницу, 16 декабря, на Youtube-канале Kalush опубликована и совместная видеоработа исполнителей на новую композицию.
"Вера — это то, что заставляет нас просыпаться каждый день и делать что-то для победы. Я верю, что Украина выстоит и сможет очень быстро возродиться и быть еще лучшей, сильнейшей страной. Этот путь борьбы очень непрост, но он точно приведет нас к свету", — говорит лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк".
Отметим, что этот трек был написан рэпером Skofka. Исполнитель не может быть в стороне от всех происходящих в Украине событий. Все свои мысли по поводу войны и чувства он воспроизводит в новых песнях.
"Ну вот мы и снова на одном инструментале: Skofka и Kalush, как в старые добрые, во времена до 24 февраля. Вот только теперь мы вместе, чтобы поднимать дух для нашей Батькивщины, для всех ее героев, и рады представить вам трек "Батьківщина", что является началом чего-то большего, поскольку мы решили сделать снова общий ЕР альбом, и этот трек является первым. Слава Украине! И "наша Батьківщина б'ється гордо, ми не в пах, а в морду (фрагмент текста из песни. — Ред. )", — добавляет Skofka.
Отметим, что это не первая совместная работа артистов. Многим Skofka и Kalush стали известны именно благодаря общим трекам, таким как "Додому", "Давай на Чистоту", "Файна" и другие.
"Батьківщина" — это один из первых презентованных треков, который войдет в будущий совместный альбом артистов. О чем поется в песне:
Скільки не стріляй в наш край,
Скільки не пали поля,
Житиме вічно наша ненька,
Вродить ще не раз земля.
В комментариях оценили новый трек исполнителей и щедро делятся одобрительными отзывами:
- "Этот дуэт как обычно на высоте"
- "Мурашки по телу! Молодцы ребята!"
- "Как всегда круто"
- "Очень хорошая работа!"
- "Очень душевный трек, отражает все состояние сегодня. Спасибо за работу, ребята. Вы лучшие!"
Ранее "Телеграф" сообщал, что Kalush Orchestra представили взрывной клип с настоящим казаком.