"Крадуть русаки наш сонях": Kalush Orchestra презентовали взрывной клип с настоящим казаком (видео)

Артисты хотят, чтобы этот трек стал гимном скорой Победы

Триумфаторы Евровидения-2022 Kalush Orchestra и Казак Сиромаха представили полную версию песни "Нумо козаки", которая уже успела покорить сеть. Исполнители передают в этой песне настоящий украинский дух.

Как сообщает "Телеграф", клип на общий трек опубликован на Youtube-канале Kalush в пятницу, 2 декабря. Видео снято на фоне живописных пейзажей, а Казак Сиромаха поражает зрителей казацкими плясками.

В тексте трека говорится, о том, "щоб в дорозі не сумувати, козак має заспівати". Как поют исполнители: "Козаки будуть в серці повсякчас, козаки живуть в кожному із нас!" А взрывной припев посвящен борьбе героев с врагом:

Нумо, козаки по конях,

Нумо, козаки, гей!

Крадуть русаки наш сонях,

Крадуть русаки.

"Несмотря на жестокость врага и отсутствие у него каких-либо человеческих качеств, украинские воины гонят их с нашей земли все дальше и дальше! Верим, что эта песня может стать гимном нашей скорой Победы. Именно это мы и хотели показать — силу и мужество украинских мужчин, которые каждый день готовы отдать свою жизнь за родную Батькивщину", — говорит лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Артисты отмечают, что этот трек с настоящим казаком, который был им еще до того, как это стало мейнстримом. В лейбле ЕNKO, с которым начал сотрудничество Козак Сиромаха, считают, что такие коллаборации помогут еще больше погружать слушателей в украинскую культуру и традиции.

В комментариях к клипу поклонники засыпали артистов одобрительными отзывами:

"Козацькому роду нема переводу! Вподобайка!"

"Дякуємо за чудову пісню і чекаємо вашого концерту в Криму"

"Тримайтесь, Козаки! Перемога вже близько"

"Як завжди, пісні аж до мурашок! Початок такий патріотичний, Сіромаха наш герой, та підпів в стилі Калуша, то топ. Дякую вам за такий подарунок!"

"Музична мобілізація почалась з хіта"

"Дуже енергійно, драйвово та наповнено українським духом"

Слушатели в восторге от трека и видео

Ранее "Телеграф" сообщал, что группа Kalush Orchestra объявила о музыкальной мобилизации Украины. Вместе с Минцифра артисты представили специальную инструкцию, как избавиться от российской музыки.