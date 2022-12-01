Все участники Нацотбора на Евровидение представили свои песни: видео и порядок выступления в финале

Конкурсанты представили 5 песен на украинском и 5 песен на английском языке

После того как еще в середине ноября определилась десятка финалистов Нацотбора на Евровидение, конкурсанты, наконец, представили свои песни широкой публике. Кроме того, на пресс-конференции 1-го декабря определился порядок их выступлений в финале.

Финалисты Нацотбора на Евровидение

Итак, порядок выступления артистов в финале будет таким:

1. Moisei — "I'm Not Alone"

2. OY Sound System — "Ой, тужу"

3. DEMCHUK — "Alive"

4. Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

5. FIINKA — "Довбуш"

6. KRUTЬ — "Колискова"

7. Tember Blanche — "Я вдома"

8. Angelina — "Stronger"

9. 2TONE — "Квітка"

10. TVORCHI — "Heart of Steel"

Финал Нацотбора Евровидения состоится 17 декабря 2022 года в формате телевизионного концерта в прямом эфире. Тогда и выберут артиста, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2023 году. Как писал "Телеграф", музыкальным продюсер конкурса в этот раз стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Тем временем, ряд стран отказались от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.