"До свидания, Евровидение": участник украинского Нацотбора обрушился на организаторов шоу

Артист снял свою кандидатуру с конкурса, и больше не будет бороться за место на Евровидении

Украинский Нацотбор на Евровидение 2023 еще не начался, а вокруг него уже образовалось несколько громких скандалов. Сначала недовольство вызвал тот факт, что одним из судей отбора стал Тарас Тополя, хотя голосование и было народным, а теперь на конкурс обрушился и один из участников — экс-солист группы Cloudless, нынче сольный артист Lue Bason — Юрій Каналош.

На своей странице в Instagram он обнародовал видео, в котором высказал все, что думает о Нацотборе, судьях и организаторах. Больше всего артиста возмутило отношение к нему и многим другим участникам, которые еще малоизвестные. К ним относятся так, как будто им делают одолжение.

"Я себя снова почувствовал этим мальчиком из села, которому оказывают услугу, который должен быть очень благодарен, что его здесь слушают. "Суспільне", когда вы поймете, что участники вам оказывают услугу? Вы не платите за их песни. Даже некоторые участники сами платят за их номера на Нацотборе. А вы ставите себя на пьедестал", – высказался конкурсант.

Более того, участники, которые прослушивались для прохождения в шорт-лист, не знают прошли они или нет, в то время, как такие участники как Jerry Heil и KRUTЬ прекрасно знают, что они уже в финале.

"Меня очень бесит…Такие участники как Jerry Heil и KRUTЬ, которые тоже проходили онлайн-кастинг, уже знают, что они в Нацотборе. Просто это неуважение… Окей, даже если не прошел, ну почему бы не сказать, чтобы я мог закрыть для себя эту дверь" — отметил Юрий.

Также досталось и членам жюри прошлогоднего Нацотбора — Джамале и Тине Кароль. Артиста возмутило, что Джамала не смотрела выступление его группы, ведь была занята своим телефоном, а Кароль просто нечестно его оценила.

Напомним, кто будет представлять Украину на популярном конкурсе в этом году станет известно уже вскоре. Финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря 2022 года. Как писал "Телеграф", музыкальным продюсер конкурса в этот раз стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Тем временем, ряд стран отказались от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.