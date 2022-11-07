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Определилась тройка судей на Нацотбор Евровидения-2023: за кого проголосовали украинцы

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Украина сделала выбор в пользу тройки артистов Новость обновлена 07 ноября 2022, 11:59
Украина сделала выбор в пользу тройки артистов. Фото instagram.com/suspilne.eurovision

Впервые состав жюри Национального отбора формировала публика

В Украине в этом году судей на Нацотбор конкурса Евровидение-2023 выбирали зрители, голосование проходило в мобильном приложении "Дія". По итогам опроса в состав жюри включены три артиста – Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя.

О результатах голосования сообщает suspilne.eurovision в Instagram в понедельник, 7 ноября. Украинцы голосовали за членов жюри с 31 октября до 10:00 этого дня. Такое нововведение впервые применили в нашей стране.

Так, тройка судей Нацотбора Евровидения-2023 выглядит так:

  1. Тарас Тополя – у лидера группы "Антитела" 17,41% голосов.
  2. Джамала – певица, победительница Евровидения-2016 набрала 15,71%.
  3. Юлия Санина – фронтвумен группы The HARDKISS с 15,70%.

Отметим, что всего в опросе приняло участие более 500 тысяч человек.

Кроме тройки победителей в числе кандидатов на судейское кресло были DZIDZIO (Михаил Хома), Тина Король, Злата Огневич, Екатерина Павленко (Monokate), Константин Томильченко и Валерий Харчишин.

Жюри на Нацотборе Евровидения в Украине 2023
Вот за кого проголосовала Украина. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Как информирует Минцифра в своем Телеграм-канале, Тополя, Джамала и Санина должны подписать официальное соглашение, и только после этого тройку жюри объявят публично.

Финал Нацотбора Евровидения состоится 17 декабря 2022 года. Тогда и выберут артиста, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2023 году. Как писал "Телеграф", музыкальным продюсер конкурса в этот раз стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Тем временем, ряд стран отказались от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.

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#Евровидение #Тарас Тополя #Джамала #Юлия Санина #Нацотбор