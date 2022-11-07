Определилась тройка судей на Нацотбор Евровидения-2023: за кого проголосовали украинцы
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Впервые состав жюри Национального отбора формировала публика
В Украине в этом году судей на Нацотбор конкурса Евровидение-2023 выбирали зрители, голосование проходило в мобильном приложении "Дія". По итогам опроса в состав жюри включены три артиста – Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя.
О результатах голосования сообщает suspilne.eurovision в Instagram в понедельник, 7 ноября. Украинцы голосовали за членов жюри с 31 октября до 10:00 этого дня. Такое нововведение впервые применили в нашей стране.
Так, тройка судей Нацотбора Евровидения-2023 выглядит так:
- Тарас Тополя – у лидера группы "Антитела" 17,41% голосов.
- Джамала – певица, победительница Евровидения-2016 набрала 15,71%.
- Юлия Санина – фронтвумен группы The HARDKISS с 15,70%.
Отметим, что всего в опросе приняло участие более 500 тысяч человек.
Кроме тройки победителей в числе кандидатов на судейское кресло были DZIDZIO (Михаил Хома), Тина Король, Злата Огневич, Екатерина Павленко (Monokate), Константин Томильченко и Валерий Харчишин.
Как информирует Минцифра в своем Телеграм-канале, Тополя, Джамала и Санина должны подписать официальное соглашение, и только после этого тройку жюри объявят публично.
Финал Нацотбора Евровидения состоится 17 декабря 2022 года. Тогда и выберут артиста, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2023 году. Как писал "Телеграф", музыкальным продюсер конкурса в этот раз стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Тем временем, ряд стран отказались от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.