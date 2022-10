"Наш час вже близенько": триумфаторы Евровидения Kalush записали мегахит про Украину с The Rasmus (видео)

Всего за час песню уже прослушали более 50-ти тысяч раз

Украинская группа Kalush Orchestra, которая одержала победу на Евровидении-2022, а недавно триумфально выступила перед украинскими военными в Испании, записала совместный трек с легендарными рокерами The Rasmus. Песня получила название In the shadows of Ukraine.

Отрывок из нового трека на украинском языке Kalush опубликовал в своем Инстаграм. Всего за час его уже прослушали более 50-ти тысяч раз.

"Йо, братва! Ну что ждали новый трек? В пятницу 21.10 в 12:00 на YouTube Kalush Orchestra у нас выходит долгожданный релиз в коллаборации с группой The Rasmus. Спойлерим вам часть видео", — презентовали премьеру украинские артисты.

"Не плаче ненька, нас час вже близенько. Встану раненько, візьму стареньку. Сонце зійде — згинуть всі вороженьки", — говорится в тексте песни.

Напомним, что с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину группа Kalush Orchestra активно поддерживает украинскую армию. После победы на "Евровидении-2022" Kalush Orchestra продали свой кубок с конкурса на аукционе для нужд ВСУ, а 24 августа организовали благотворительную акцию. В течение суток они просили поклонников посылать по 24 гривны для реабилитации защитников "Азовстали". За сутки группа собрала 5 миллионов гривен, которые уже на следующий день передали на лечение военных.