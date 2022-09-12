Kalush Orchestra триумфально выступили в Испании: на концерт пришли украинские воины (фото)

Kalush Orchestra продолжают покорять европейскую аудиторию

Победители Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra, которая не выступала на черногорском фестивале из-за участия россиян, посетила Испанию с концертами. Выступление состоялось в преддверии продолжительного тура по Северной Америке, который начнется уже в октябре.

Как рассказали в пресс-службе группы, в Испании победители Евровидения-2022 дали сразу два концерта: один в Барселоне, второй в Мадриде, 8 и 9 сентября. Все билеты на оба концерта были раскуплены за несколько дней до приезда группы в страну.

Лидер Kalush Orchestra рассказал, какова главная цель выступлений украинцев для европейской аудитории.

"Наша миссия — показать всей Европе, всему миру, что происходит в Украине. Это сообщение — достучаться до сердец людей, чтобы они увидели, что война — это не красиво, она уносит жизни людей, и никто не хочет этого видеть в своей стране", — отметил в разговоре с испанскими журналистами Олег Псюк.

Концерт Kalush Orchestra в Испании. Фото: пресс-служба

Особенностью концерта Kalush Orchestra в Мадриде стало то, что его посетили украинские военные, которые сейчас находятся на реабилитации в Испании.

"Сегодня многие наши украинские защитники находятся в плену российских оккупантов, и одна из наших главнейших задач, сделать так, чтобы о них помнили, слышали и как можно скорее их удалось вернуть домой. Мы рады, что наши песни сейчас помогают поднять боевой дух нашим защитникам. Петь для них сегодня — очень ответственно", — отметил Олег Псюк.

Kalush Orchestra с украинскими воинами. Фото: пресс-служба

Отметим, что с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину группа Kalush Orchestra активно поддерживает нашу армию, собирая средства на автомобили для ВСУ и реабилитацию военных после тяжелых боев. После победы на Евровидении-2022 Kalush Orchestra продали свой кубок с конкурса на аукционе для нужд ВСУ, а 24 августа организовали благотворительную акцию. В течение суток они просили поклонников посылать по 24 гривны для реабилитации защитников "Азовстали". За сутки группа собрала 5 миллионов гривен, которые уже на следующий день передали на лечение военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине изменили правила Нацотбора на "Евровидение". Теперь действует запрет на песни на русском языке в рамках конкурса.