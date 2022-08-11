Фестиваль Sea Dance отшил Kalush Orchestra: организаторы заговорили о дискриминации

Sea Dance пояснили Kalush Orchestra, почему не запретят россиянкам выступать на фестивале

Организаторы музыкального фестиваля Sea Dance в Черногории отреагировали на просьбу украинской группы Kalush Orchestra отменить выступления российских диджеев.

Официальное обращение они опубликовали на сайте фестиваля. Как говорится в сообщении, организаторы фестиваля отклонили просьбу украинского коллектива отменить выступление российских звезд электронной музыки Нины Кравиц и Анфисы Летяго.

"Sea Dance осуждает российское вторжение, имевшее место в Украине и где-либо еще в мире, но отмена выступления любого артиста исключительно на основании его национальности, расы или религии противоречит ценностям, которые поддерживает Sea Dance", — отписали организаторы фестиваля.

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Напомним, что группа Kalush Orchestra предупредила, что если россиянок не исключат со списка артситов на фестивале, они сами не будут участвовать в шоу. При этом коллектив призвал поклонников в Инстаграме поддержать просьбу об отмене выступления россиянок. В итоге в адрес фестиваля поступили десятки "хейт-сообщений".

Сам коллектив пока никаких комментариев после заявления Sea Dance не давал.

Что известно о позиции россиянок Нины Кравиц и Анфисы Летяго по поводу войны в Украине

23 февраля Нина Кравиц написала в Инстаграме, что молится за мир. Позже она сказала, что никогда не выступала в поддержку никаких политиков и не планирует делать этого в будущем. Анфиса Летяго же опубликовала 26 февраля только флаги стран всего мира и написала "нет войне".

Нина Кравиц и Анфиса Летяго

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra стала победительницей конкурса "Евровидение" 2022 года. Несмотря на это, международный песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, однако от имени Украины.

Напомним, что группа Kalush Orchestra объявила, что в скором времени выйдет их творческая коллаборация с британским артистом Сэмом Райдером, который занял второе место на песенном конкурсе в этом же году.