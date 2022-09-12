Kalush Orchestra тріумфально виступили в Іспанії: на концерт прийшли українські воїни (фото)

Kalush Orchestra продовжують підкорювати європейську аудиторію

Переможці Євробачення-2022 український гурт Kalush Orchestra, який не виступав на чорногорському фестивалі через участь росіян, завітав до Іспанії з концертами. Виступ відбувся напередодні тривалого туру Північною Америкою, який розпочнеться вже у жовтні.

Як розповіли у пресслужбі гурту, в Іспанії переможці Євробачення-2022 дали одразу два концерти: один у Барселоні, другий у Мадриді, 8 та 9 вересня. Всі квитки на обидва концерти були розкуплені ще за декілька днів до приїзду гурту в країну.

Лідер Kalush Orchestra розповів, яка головна мета виступів українців для європейської аудиторії.

"Наша місія — показати всій Європі, всьому світу, що насправді відбувається в Україні. Це повідомлення — достукатися до сердець людей, щоб вони побачили, що війна — це не красиво, вона забирає життя людей, і ніхто не хоче цього бачити у своїй країні", — зазначив у розмові з іспанськими журналістами Олег Псюк.

Концерт Kalush Orchestra в Іспанії. Фото: пресслужба

Особливістю концерту Kalush Orchestra у Мадриді стало те, що на нього завітали українські військові, які зараз перебувають на реабілітації в Іспанії.

"Сьогодні багато наших українських захисників перебувають у полоні російських окупантів, і одне з наших найголовніших завдань, зробити так, щоб про них пам’ятали, чули і якомога швидше їх вдалося повернути додому. Ми раді, що наші пісні зараз допомагають підняти бойовий дух нашим захисникам. Співати для них сьогодні — дуже відповідально", — зазначив Олег Псюк.

Kalush Orchestra з українськими воїнами. Фото: пресслужба

Зазначимо, що від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну гурт Kalush Orchestra активно підтримує нашу армію, збираючи кошти на автівки для ЗСУ та на реабілітацію військових після тяжких боїв. Так, після перемоги на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra продали свій кубок з конкурсу на аукціоні для потреб ЗСУ, а 24 серпня організували благодійну акцію. Впродовж доби вони просили шанувальників надсилати по 24 гривні для реабілітації захисників "Азовсталі". За добу гурт зібрав 5 мільйонів гривень, які вже наступного дня передали на лікування військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні змінили правила Нацвідбору на "Євробачення". Відтепер діє заборона на пісні російською мовою у рамках конкурсу.