Фестиваль Sea Dance відшив Kalush Orchestra: організатори заговорили про дискримінацію

Sea Dance пояснили Kalush Orchestra, чому не заборонять росіянкам виступати на фестивалі

Організатори музичного фестивалю Sea Dance у Чорногорії відреагували на прохання українського гурту Kalush Orchestra скасувати виступи російських діджеїв.

Офіційне звернення опублікували на сайті фестивалю. Як йдеться у повідомленні, організатори фестивалю відхилили прохання українського колективу скасувати виступ російських зірок електронної музики Ніни Кравіц та Анфіси Летяго.

"Sea Dance засуджує російське вторгнення, що мало місце в Україні та десь ще у світі, але скасування виступу будь-якого артиста виключно на підставі його національності, раси чи релігії суперечить цінностям, які підтримує Sea Dance", — відписали організатори фестивалю.

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Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra попередив, що якщо росіянок не виключать зі списку артистів на фестивалі, вони самі не братимуть участі в шоу. При цьому колектив закликав шанувальників в Інстаграмі підтримати прохання скасувати виступ росіянок. У результаті на адресу фестивалю надійшли десятки "хейт-повідомлень".

Сам колектив поки що жодних коментарів після заяви Sea Dance не давав.

Що відомо про позицію росіянок Ніни Кравіц та Анфіси Летяго з приводу війни в Україні

23 лютого Ніна Кравіц написала в Інстаграмі, що молиться за мир. Пізніше вона сказала, що ніколи не виступала на підтримку жодних політиків і не планує цього робити в майбутньому. Анфіса Летяго ж опублікувала 26 лютого лише прапори країн усього світу та написала "ні війні".

Ніна Кравіц та Анфіса Летяго

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra став переможцем конкурсу "Євробачення" 2022 року. Попри це, міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" пройде у Великій Британії, проте від імені України.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra оголосив, що незабаром вийде їхня творча колаборація з британським артистом Семом Райдером, який посів друге місце на пісенному конкурсі цього ж року.