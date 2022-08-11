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Фестиваль Sea Dance відшив Kalush Orchestra: організатори заговорили про дискримінацію

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Sea Dance пройде з 26 по 28 серпня у Чорногорії Новина оновлена 11 серпня 2022, 15:12
Sea Dance пройде з 26 по 28 серпня у Чорногорії

Sea Dance пояснили Kalush Orchestra, чому не заборонять росіянкам виступати на фестивалі

Організатори музичного фестивалю Sea Dance у Чорногорії відреагували на прохання українського гурту Kalush Orchestra скасувати виступи російських діджеїв.

Офіційне звернення опублікували на сайті фестивалю. Як йдеться у повідомленні, організатори фестивалю відхилили прохання українського колективу скасувати виступ російських зірок електронної музики Ніни Кравіц та Анфіси Летяго.

"Sea Dance засуджує російське вторгнення, що мало місце в Україні та десь ще у світі, але скасування виступу будь-якого артиста виключно на підставі його національності, раси чи релігії суперечить цінностям, які підтримує Sea Dance", — відписали організатори фестивалю.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra попередив, що якщо росіянок не виключать зі списку артистів на фестивалі, вони самі не братимуть участі в шоу. При цьому колектив закликав шанувальників в Інстаграмі підтримати прохання скасувати виступ росіянок. У результаті на адресу фестивалю надійшли десятки "хейт-повідомлень".

Сам колектив поки що жодних коментарів після заяви Sea Dance не давав.

Що відомо про позицію росіянок Ніни Кравіц та Анфіси Летяго з приводу війни в Україні

23 лютого Ніна Кравіц написала в Інстаграмі, що молиться за мир. Пізніше вона сказала, що ніколи не виступала на підтримку жодних політиків і не планує цього робити в майбутньому. Анфіса Летяго ж опублікувала 26 лютого лише прапори країн усього світу та написала "ні війні".

Нина Кравиц и Анфиса Летяго
Ніна Кравіц та Анфіса Летяго

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra став переможцем конкурсу "Євробачення" 2022 року. Попри це, міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" пройде у Великій Британії, проте від імені України.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra оголосив, що незабаром вийде їхня творча колаборація з британським артистом Семом Райдером, який посів друге місце на пісенному конкурсі цього ж року.

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