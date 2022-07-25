Не Україна: стала відома країна, де пройде Євробачення-2023

Рішення ухвалили Європейський мовний союз, Суспільне Мовлення та BBC

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023", як і раніше передбачалося, відбудеться у Великій Британії від імені України.

Таке рішення ухвалили Європейський мовний союз, Суспільне Мовлення та ВВС. Про це повідомляється в офіційному акаунті в Твіттері Eurovision Song Contest.

"Велика Британія прийматиме Євробачення-2023", — йдеться у твіті.

Раніше повідомлялося, що "Євробачення-2023" замість України можуть провести у Великій Британії, виконавець якої посів друге місце на конкурсі у 2022 році. Однак Україні таке рішення не сподобалося, а прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також виступив за проведення музичного конкурсу в Україні.