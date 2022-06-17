Міністр культури України відреагував на "передачу" Євробачення іншій країні: "Вимагаємо обговорення"

У Мінкульті висловилися про проведення "Євробачення-2023" в іншій країні

Україна вимагатиме від Європейського мовного союзу (EBU), в якому вирішили проводити конкурс у Великій Британії, додаткових переговорів з приводу "Євробачення-2023".

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Міністр наголосив, що Україна вимагатиме змінити рішення організаторів пісенного конкурсу.

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"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони", — заявив Ткаченко.

Міністр культури наголосив, що українці виконали всі умови у зазначені терміни щодо процесу узгодження проведення "Євробачення-2023" в Україні — надали відповіді та гарантії щодо норм безпеки та можливі місця проведення конкурсу.

За його словами, проведення конкурсу в Україні наступного року є потужним сигналом для всього світу, що він підтримує Україну.

Варто нагадати, що самі українці неоднозначно поставилися до новини про те, що престижний конкурс не буде проведено в Україні як планувалося. У мережі назвали таке рішення "зрадою та кидаловом".

Нагадаємо, що раніше українці запропонували влаштувати конкурс "Євробачення-2023" у Маріуполі, Херсоні чи Севастополі. Водночас деяким ця ідея видалася недоречною.