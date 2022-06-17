Министр культуры Украины отреагировал на "передачу" Евровидения другой стране: "Требуем обсуждения"

В Минкульте высказались о проведении "Евровидения-2023" в другой стране

Украина потребует от Европейского вещательного союза (EBU), в котором решили проводить конкурс в Великобритании, дополнительных переговоров по поводу "Евровидения-2023".

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Фейсбук. Министр подчеркнул, что Украина потребует изменить решение организаторов песенного конкурса.

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"Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов. Но считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения общего решения, которое будет удовлетворять всем сторонам", — заявил Ткаченко.

Министр культуры подчеркнул, что украинцы выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования проведения "Евровидения-2023" в Украине — предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса.

По его словам, проведение конкурса в Украине в следующем году — мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину.

Стоить напомнить, что сами украинцы неоднозначно поставились к новости о том, что престижный конкурс не будет проведен в Украине как планировалось. В сети посчитал такое решение "зрадой и кидаловом".

Напомним, что ранее украинцы предложили устроить конкурс "Евровидение-2023" в Мариуполе, Херсоне или Севастополе. Вместе с тем некоторым эта идея показалась неуместной.