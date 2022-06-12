Конкурсу быть: Украина начала подготовку к "Евровидению 2023"

"Евровидение 2023" будет проходить в Украине.

Феерическая победа украинской группы Kalush Orchestra с песней "Стефания" на Евровидении-2022 значит, что в 2023-м году конкурс должен проходить в Украине. Из-за полномасштабного нападения рф, проведение конкурса в нашей стране стало под вопросом, однако украинске правительство намерено это сделать. Более того, в Украине уже организован специальный организационный комитет, который и будет заниматься его подготовкой.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Политик также отметил, что помимо создания комитета, уже учрежден и его состав.

Как добавили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, комитет возглавили два министра: премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также за организацию "Евровидения 2023" будет отвечать министр культуры Александр Ткаченко.

Читайте также: Категория Культура Где проведут Евровидение-2023: Украина будет принимать решение не сама Определять место проведения Евровидения-2023 Украина будет вместе с Европейским вещательным союзом

"Мы будем организовывать Евровидение в условиях военного положения, поэтому нужно очень быстро приступить к работе. Ведь должны провести песенный конкурс на должном уровне", — говорится в сообщении.

Напомним, после победы Kalush Orchestra в Турине в Евровидении-2022 украинцы предложили устроить конкурс в Мариуполе, Херсоне или Севастополе. Вместе с тем, некоторым эта идея показалась неуместной и похожей на "пляски на костях".

Вопрос, где проводить Евровидение в 2023 году, прокомментировал "Телеграфу" продюсер Игорь Кондратюк. По его мнению, организацию конкурса могут доверить другому участнику – Великобритании, занявшей второе место в Евровидении-2022. Или даже возможен вариант онлайн.