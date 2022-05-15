Танцы на костях? Идея проведения Евровидения в Мариуполе вызвала споры среди украинцев

Мнения украинцев в выборе города для Евровидения 2023 разделились

Пока россияне "беснуются" победе Украины на Евровидении 2022, украинцы уже активно обсуждают, какой же город будет принимать песенный конкурс в 2023-м году. Из самых популярных вариантов — это Ялта, Севастополь, киевское метро и Мариуполь.

Многие предлагают провести песенный конкурс в 2023-м году в Мариуполе, который все украинцы верят к тому времени уже отстроят, чтобы показать несокрушимость украинского народа, ведь этот город — это место силы Украины. Однако такая идея пришлась не всем по душе.

Отметим, что Мариуполь, как место проведения Евровидения 2023, лидирует и в опросе, который создал "Телеграф" у себя в телеграм-канале.

"Евровидение на костях, просто пипец", "Мариуполь это символ, и проводить после победы концерт, к сожалению, не в тему", "Это место огромной трагедии, скорби сейчас так точно. Какие песни и танцы?" — пишут в сети, и предлагают лучше провести конкурс в украинском Крыму.

Отметим, что украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.

Напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.