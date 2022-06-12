Конкурсу бути: Україна розпочала підготовку до "Євробачення 2023"

"Євробачення 2023" проходитиме в Україні.

Феєрична перемога українського гурту Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" на Євробаченні-2022 означає, що у 2023-му році конкурс має відбуватися в Україні. Через повномасштабний напад Росії, проведення конкурсу в нашій країні стало під питанням, проте український уряд має намір це зробити. Більше того, в Україні вже організовано спеціальний організаційний комітет, який і займатиметься його підготовкою.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. Політик також зазначив, що окрім створення комітету, вже затверджено і його склад.

Як додали у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України, комітет очолили два міністри: прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також за організацію "Євробачення 2023" відповідатиме міністр культури Олександр Ткаченко.

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"Ми організовуватимемо Євробачення в умовах воєнного стану, тому потрібно дуже швидко приступити до роботи. Адже маємо провести пісенний конкурс на належному рівні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після перемоги Kalush Orchestra у Турині в Євробаченні-2022 українці запропонували влаштувати конкурс у Маріуполі, Херсоні чи Севастополі. Разом з тим, деяким ця ідея здалася недоречною та схожою на "танці на кістках".

Питання, де проводитиме Євробачення у 2023 році, прокоментував "Телеграфу" продюсер Ігор Кондратюк. На його думку, організацію конкурсу можуть довірити іншому учаснику – Великій Британії, яка посіла друге місце в Євробаченні-2022. Або навіть можливий варіант онлайн.