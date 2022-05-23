россию не хотят видеть на "Евровидении" в ближайшие годы: "Они будут отстранены"

В EBU хотят полностью приостановить деятельность российских вещателей

россию, которая вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, хотят лишить возможности принимать участия в международном конкурсе в ближайшие годы. Гендиректор EBU (Европейский союз радиовещания и телевидения — ред.) Ноэль Курран заявил о процессе устранения страны-агресора с "Евровидения".

Об этом сообщает TheJournal.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

EBU, который, по сути, является объединением общественных вещателей из стран Европы, в настоящее время предпринимает шаги, чтобы полностью приостановить деятельность российских вещателей. Россияне были уведомлены об этом решении, и ожидается, что оно будет утверждено на заседании исполнительного совета в конце месяца.

"Очевидно, что если они будут отстранены, они не смогут принять участие", — сказал Курран.

Напомним, что после победы Украины на "Евровидении-2022" в Италии в сторону Kalush Orchestra полетели обвинения, преимущественно от российских блогеров, что якобы первое место незаслужено и связано с политикой и войной.

Критика полетела сразу после оглашения результатов зрительского голосования в соцсетях и мессенджерах. Жители россии, у которых в 2022 году отобрали право на участие в конкурсе, а также право голосовать за любимого артиста, заявили, что победа украинцев — несправедлива.

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После триумфа Украины на "Евровидении" многие начали озвучивать идеи, где провести конкурс в 2023 году. Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк в комментарии "Телеграфу" не исключает, что "Евровидение-2023" может пройти онлайн или совсем в другой стране.