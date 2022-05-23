росію не хочуть бачити на "Євробаченні" найближчими роками: "Вони будуть відсторонені"

В EBU хочуть повністю призупинити діяльність російських мовників

росію, яка вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, хочуть позбавити можливості брати участь у міжнародному конкурсі у найближчі роки. Гендиректор EBU (Європейський союз радіомовлення та телебачення — ред.) Ноель Курран заявив про процес усунення країни-агресорки з "Євробачення".

Про це повідомляє The Journal.

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EBU, який, по суті, є об’єднанням громадських мовників із країн Європи, зараз робить кроки, щоб повністю призупинити діяльність російських мовників. Росіянам було повідомлено про це рішення, і очікується, що воно буде затверджено на засіданні виконавчої ради наприкінці місяця.

"Очевидно, що якщо їх буде відсторонено, вони не зможуть взяти участь", — сказав Курран.

Нагадаємо, що після перемоги України на "Євробаченні-2022" в Італії у бік Kalush Orchestra полетіли звинувачення, переважно від російських блогерів, що нібито перше місце незаслужене та пов’язане з політикою та війною.

Критика полетіла одразу після оголошення результатів глядацького голосування в соцмережах та месенджерах. Жителі росії, у яких у 2022 році відібрали право на участь у конкурсі, а також право голосувати за улюбленого артиста, заявили, що перемога українців – несправедлива.

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Після тріумфу України на "Євробаченні" багато хто почав озвучувати ідеї, де провести конкурс у 2023 році. Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк у коментарі "Телеграфу" не відкидає, що "Євробачення-2023" може пройти онлайн або зовсім в іншій країні.