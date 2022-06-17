Евровидение-2023 пройдет не в Украине: кому отдали право провести конкурс

Украина не сможет вовремя подготовиться к конкурсу из-за войны.

Логично, что после феерической победы украинской группы Kalush Orchestra с песней "Стефания" на Евровидении-2022, в 2023-м году конкурс должен проходить в Украине. Ранее даже сообщалось, что был организован специальный организационный комитет, который и будет заниматься подготовкой песенного шоу, однако из-за войны, развязанной рф на украинской территории, конкурс будут перенесен в Великобританию. Напомним, что представитель Англии занял второе место.

Соответствующее заявление организаторов конкурса появилось в пятницу, 17 июня, на официальном сайте Европейского вещательного союза(ЕВС). Отмечается, что это решение хорошо обдуманно и проанализировано.

"После объективного анализа Референтная группа и руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришли к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и проведения "Евровидения" в соответствии с Правилами конкурса, не могут быть нарушены…" Мы вынуждены поделиться своей грустью и разочарованием в связи с тем, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине" — говорится в сообщении.

Также в ЕВС отметили, что они поддерживают и будут поддерживать Украину в войне с россией, однако в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, право провести конкурс будет передано Великобритании, которая и заняла второе место. Уточняется, что вскоре начнутся переговоры с властями Англии о возможном проведении Евровидения 2023.

Напомним, после победы Kalush Orchestra в Турине в Евровидении-2022 украинцы предложили устроить конкурс в Мариуполе, Херсоне или Севастополе. Вместе с тем, некоторым эта идея показалась неуместной и похожей на "пляски на костях".

Вопрос, где проводить Евровидение в 2023 году, прокомментировал "Телеграфу" продюсер Игорь Кондратюк. По его мнению, организацию конкурса могут доверить другому участнику – Великобритании, занявшей второе место в Евровидении-2022. Или даже возможен вариант онлайн.