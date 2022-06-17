Євробачення-2023 пройде не в Україні: кому віддали право провести конкурс

Логічно, що після феєричної перемоги українського гурту Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" на Євробаченні-2022, у 2023-му році конкурс має відбуватися в Україні. Раніше навіть повідомлялося, що був організований спеціальний організаційний комітет, який і займатиметься підготовкою пісенного шоу, проте через війну, розв'язану росією на українській території, конкурс буде перенесено до Великобританії. Нагадаємо, що представник Англії посів друге місце.

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