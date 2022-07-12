Ізраїль став першою країною, хто назвав свого представника на "Євробачення-2023" (фото, відео)

З якою піснею представник Ізраїлю вирушить на Євробачення 2023, наразі невідомо.

На жаль, Україна не прийматиме пісенний конкурс "Євробачення 2023", навіть попри феєричну перемогу гурту Kalush Orchestra в Турині з піснею "Stefania". І поки вирішується питання з тим, де конкурс буде проходити, став відомий перший учасник "Євробачення 2023". Нею стала співачка Noa Kirel, яка представлятиме Ізраїль.

Інформація про те, що Ізраїль вже визначився зі своєю представницею, з’явилася на сторінці конкурсу в Інстаграм. Зазначимо, що дівчину відібрали із 78 конкурсантів.

"Схоже, ми повертаємось у сезон! Велика ізраїльська попзірка Noa Kirel стала першою підтвердженою виконавицею на "Євробаченні-2023", — йдеться у публікації.

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Що відомо про Noa Kirel

Кірел – популярна ізраїльська співачка. Дівчині 21 рік, а у шоубізнес вона з 14-ти, проте широку популярність вона здобула лише у 2021 році. Тоді ж вона отримала звання найпопулярнішої співачки в країні. Того ж року Кірел запросили співати на відкритті міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт". Взимку 2022 року артистка увійшла до топ-20 перспективних виконавців, згідно з рейтингом американського журналу People.

За 7 років у шоубізнесі, Кірел випустила 41 сингл у жанрі хіп-хоп та електропоп, встигла зіграти головну роль у серіалі "Kfula", і навіть була суддею шоу "Ізраїль має талант". Також у її арсеналі досягнень озвучення анімаційного фільму "Тролі" — її голосом на івриті говорив Діджей Цукі.

Крім цього, вона має шалену популярність в Інстаграмі, де за нею стежить 1,2 мільйона фоловерів. На своїй сторінці дівчина постить багато фото з подорожей, відпочинку, а також анонси своїх пісень та кліпів, а також знімки з різних фотосесій.

Як повідомляв "Телеграф", попередньо повідомлялося, що "Євробачення-2023" замість України можуть провести у Великій Британії, виконавець якої посів друге місце на цьогорічному конкурсі. Однак Україні таке рішення не сподобалося, а прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також виступив за проведення музичного конкурсу в Україні.