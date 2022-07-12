Израиль стал первой страной, кто назвал своего представителя на "Евровидение-2023" (фото, видео)

С какой песней представитель Израиля отправится на Евровидение 2023, пока неизвестно.

Увы, но Украина не будет принимать песенный конкурс "Евровидение 2023", даже несмотря на феерическую победу группы Kalush Orchestra в Турине с песней "Stefania". И пока решается вопрос с тем, где же конкурс будет проходить, стал известен первый участник "Евровидения 2023". Ею стала певица Noa Kirel, которая будет представлять Израиль.

Информация о том, что Израиль уже определился со своей представительницей появилась на странице конкурса в Инстаграм. Отметим, что девушку отобрали из 78 конкурсантов.

"Похоже, мы возвращаемся в сезон! Большая израильская поп-звезда Noa Kirel стала первой подтвержденной исполнительницей на "Евровидении-2023", — говорится в публикации.

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Что известно о Noa Kirel

Кирел — популярная израильская певица. Девушке 21 год, а в шоу-бизнесе она с 14-ти, однако широкую популярность она получила только в 2021 году. Тогда же она получила и звание самой популярной певицы в стране. В том же году Кирел пригласили петь на открытии международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Зимой 2022 года артистка вошла в топ-20 многообещающих исполнителей, согласно рейтингу американского журнала People.

За 7 лет в шоу-бизнесе, Кирел выпустила 41 сингл в жанре хип-хоп и электро-поп, успела сыграть главную роль в сериале "Kfula", и даже была судьей шоу "Израиль имеет талант". Также в ее арсенале достижений озвучка анимационного фильма "Тролли" — ее голосом на иврите говорил Диджей Цуки.

Помимо этого, она имеет безумную популярность в Инстаграме, где за ней следит 1,2 миллиона фолловеров. На свой странице девушка постить много фото с путешествий, отдыха, а также анонсы своих песен и клипов, а также снимки с различных фотосессий.

Как сообщал "Телеграф", предварительно сообщалось, что "Евровидение-2023" вместо Украины могут провести в Великобритании, исполнитель которой занял второе место на нынешнем конкурсе. Однако Украине такое решение не понравилось, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, также выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.